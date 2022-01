Escroqué, un restaurateur se fait voler plusieurs milliers d'euros à Petit-Quevilly

Ce samedi matin, le restaurateur et son épouse quittent leur restaurant et rentrent chez eux, avenue Jean Jaurès à Petit-Quevilly. Arrivés dans leur hall d'immeuble, deux faux douaniers, en tenue et armés, les attendent. Deux autres arrivent quelques minutes plus tard.

Ils menottent le restaurateur et lui demandent de les emmener dans son appartement. Les faux douaniers les informent qu'une enquête les concernant est en cours. Crédules, le restaurauteur et son épouse les laissent fouiller la salle à manger, la cuisine et la chambre des victimes dans laquelle ils prennent des tickets restaurants.

Plusieurs milliers d'euros

Deux des faux douaniers lui demandent ensuite de l'emmener à la cave. Ils y trouvent un coffre-fort. La victime l'ouvre et remet aux escrocs une grande somme d'argent, correspondant à la recette de plusieurs mois d'activité. Toujours naïf, le restaurateur demande où il pourra récupérer l'argent.

Les douaniers prennent ensuite la fuite, l'argent dans un sac.