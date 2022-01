Peshawar (Pakistan) (AFP). Pakistan: les talibans attaquent une école, au moins 3 morts et 35 blessés

Un commando rebelle taliban a attaqué mardi matin une école pour enfants de militaires à Peshawar, principale ville du nord-ouest du Pakistan, faisant au moins 3 morts parmi les écoliers et 35 blessés, selon le dernier bilan des autorités. L'armée est rapidement intervenue sur place et des échanges de tirs se poursuivaient en fin de matinée dans cet établissement où se trouvaient plusieurs centaines d'élèves. L'assaut a été revendiqué par le Mouvement des talibans du Pakistan (TTP), principal groupe rebelle islamiste du pays, pour venger l'offensive militaire en cours contre lui dans ses bastions des zones tribales proches de Peshawar, a indiqué à l'AFP Muhammad Khurasani, un porte-parole des insurgés. "Nous l'avons menée après une enquête qui a indiqué que les enfants de plusieurs haut responsables de l'armée étudient dans cette école", a-t-il expliqué. L'attaque a fait au moins 3 morts, tous des écoliers, et 35 blessés, la plupart par balles, a indiqué à la mi-journée par Sharif Khan, un médecin au Lady Reading, le principal hôpital de la ville, qui a reçu les dépouilles et accueilli les blessés. Ce bilan a été confirmé à l'AFP par un responsable de la police locale, qui craignait que le bilan ne s'alourdisse après avoir entendu une forte explosion pouvant indiquer qu'un ou plusieurs assaillants ont fait exploser les bombes qu'ils portaient sur eux. "Il y a eu des échanges de tirs à l'école publique de l'armée de Peshawar. Les troupes ont bouclé la zone et traquant les assaillants rebelles", avait auparavant annoncé à l'AFP un responsable militaire local. "Beaucoup d'élèves et de professeurs ont été évacués", avait-il ajouté sans préciser combien étaient encore prisonniers des combats. "Cinq ou six personnes sont entrées dans l'école armés et vêtus d'uniformes militaires. Deux écoliers ont été blessés par les tirs", a précisé une source interne à l'école. "Nous avons envoyé six hommes pour cette attaque, dont des snipers et des kamikazes (bardés d'explosifs)", a confirmé à l'AFP le porte-parole rebelle Muhammad Khurasani. "Cette attaque est une réponse à l'offensive Zarb-e-Azab, à la vague d'assassinats perpétrée contre les talibans et au harcèlement de leurs proches", a-t-il ajouté. "Ils ont l'ordre de tirer sur tous les étudiants adultes mais d'épargner les enfants, même si ce sont ceux du (chef de l'armée le) général Raheel Sharif ou (du Premier ministre) Nawaz Sharif", a poursuivi le porte-parole taliban. L'armée mène depuis plusieurs mois une offensive d'ampleur contre le TTP, un allié d'Al-Qaïda qui a déclaré la guerre sainte au gouvernement d'Islamabad en 2007, dans son principal refuge du Waziristan du Nord, une zone tribale située le long de la frontière afghane.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire