Moscou (AFP). Russie: mini-krach sur le rouble qui chute d'environ 8%

Le rouble subissait lundi un quasi krach, s'effondrant d'environ 8% face à l'euro et au dollar à des niveaux jamais vus alors que la banque centrale a dressé un tableau noir de l'économie russe pour l'année prochaine. Déjà en chute libre, la monnaie russe a encore décroché et l'euro a dépassé 78 roubles, contre 72,28 roubles la veille au soir, et le dollar 63 roubles contre 58,18 roubles. A ces niveaux, elle a perdu 42% de sa valeur face à la monnaie europeénne et 48% face au dollar.

