Cela fait suite à un appel à la grève lancée par la CFDT et la CGT. Après un trafic nul vendredi 12 décembre et un week-end perturbé, un retour à la normale est annoncé par Twisto sur le réseau de bus et tramway, à l'exception des directs scolaires, pour ce lundi 15 décembre.

Pour suivre l'évolution de la situatin : twisto.fr