Paris (AFP). NRJ Music Awards: Kendji, Tal, Pharrell Williams et Daft Punk, récompensés

Kendji Girac, Tal et Daft Punk, côté francophone, Pharrell Williams, SIA et One Direction, côté international, ont été les principaux gagnants de la 16e édition des NRJ Music Awards, organisée samedi par NRJ et TF1 à Cannes. Stromae, après ses deux trophées en 2013, a reçu cette année un "Award d'honneur" à défaut d'avoir été récompensé dans les deux catégories où il était nommé (clip vidéo et artiste masculin francophone de l'année). Le phénomène belge a gratifié le public de l'un de ces numéros étonnants dont il a le secret en livrant une version a capella, accompagné de quatre choristes, de "Tous les mêmes", comme il le fait sur scène en conclusion de ses concerts. Lenny Kravitz, également présent à Cannes, a reçu aussi un trophée d'honneur. Du côté francophone, Kendji Girac, le dernier vainqueur du télé-crochet The Voice et dont le premier album, paru en septembre, est un gros succès commercial, a été désigné "Révélation" de l'année. Son tube "Color Gitano" a en outre a été élue "chanson de l'année". Les Daft Punk, absents, ont été récompensés dans la catégorie "Groupe/Duo francophone de l'année". M Pokora, l'artiste le plus récompensé de l'histoire des NRJ Music Awards, a été préféré à Stromae ou David Guetta pour la récompense de "artiste masculin de l'année". Tal a été désignée "artiste féminine francophone de l'année" pour la deuxième année consécutive. Du côté international, le boys band britannique One Direction, l'un des plus applaudis de la soirée, a également été désigné pour la deuxième année de suite dans la catégorie "Groupe/duo international de l'année" alors que Pharell Williams a été désigné "artiste masculin international de l'année". L'Australienne SIA, pour sa part, rafle deux prix avec la "chanson internationale de l'année" (pour "Chandelier") et le prix de l'"artiste féminine internationale". Dix des 11 trophées ont été attribués selon les votes du public entre début novembre et début décembre sur les sites de TF1 et NRJ. La chanson francophone de l'année a, elle, été déterminée selon les votes du public par SMS et par téléphone durant l'émission. Le palmarès complet 2014: - Révélation francophone de l'année: Kendji Girac - Révélation internationale de l'année: Ariana Grande - Artiste féminine francophone de l'année: Tal - Artiste féminine internationale de l'année: SIA - Artiste masculin francophone de l'année: M. Pokora - Artiste masculin international de l'année: Pharrell Williams - Groupe/Duo francophone de l'année: Daft Punk - Groupe/Duo international de l'année: One Direction

