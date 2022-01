Les journalistes ne sont pas les singes des communicants

Le communicant - les attachés de presse, chargé de communication et autres spécialistes de la com' - aimerait que le journaliste répète mot pour mot ce qu'il à lui même mis en forme, en scène, en mots et autres images du "produit" pour lequel il travaille. Quand bien même ce dernier serait une personne.

Le journaliste - celui dont le métier est d'écrire dans un journal et, par extension d'informer à travers un média : presse écrite, radio, télévision, web... et dont le travail consiste à collecter, vérifier, sélectionner, synthétiser et commenter des faits pour les présenter au public - se doit de ne pas rêpéter "bêtement" les informations du communiquant. Il piétinerait les fondements de sa profession.

Ce modeste état de fait permet de comprendre très rapidement que les uns ne peuvent vivre sans les autres... et inversement. Ce numéro de duettiste ne peut fonctionner dans une certaine harmonie que si l'altérité de la vocation des uns et des autres est parfaitement respectée.

Les journalistes ne doivent pas être les singes des communicants... Et inversement.

Thibault Deslandes, journaliste de Tendance Ouest s'est presque énervé... sur le sujet.