Une pluie de cadeaux pour la nouvelle Miss France 2011

Quelque soit leur résultat, chaque Miss recevra pour 3 290 euros de cadeaux :

un appareil photo numérique offert par TV Mag (valeur, 130 euros)

des produits capillaires offerts par Saint Algue (60 euros)

un collier et un pendentif en or et perle offert par Julien D’Orcel (700 euros)

un sac Lancel (280 euros)

une robe de soirée offerte par complicité (800 euros)

deux tenues complètes sport wear offertes par defimode (150 euros)

un sac de maquillage professionnel offert par Elysées Marbeuf (600 euros)

un maillot de bain offert par Soraya (90 euros)

trois paires de chaussures offertes par Jina( 270 euros)

une paire de bottes imprimée offerte par Oxygène (40 euros)

des produits Clarins (90 euros)

une paire de lunettes de soleil offerte par Elysées Marbeuf (80 euros)

Pour la 4e et la 3e dauphine, pour une valeur de 6 390 euros, les mêmes cadeaux plus une parure or et diamant offerte par Julien D’Orcel

(1300 euros) et un ordinateur portable Mac offert par TV Mag (1800 euros).

Pour la 2e et la 1ère dauphine et pour une valeur totale de 22 690 euros, s'y ajoutent un aller et retour pour deux personnes aux Maldives A/R par XL airways (1300 euros), un séjour de rêve aux Maldives pour deux personnes au Coco Palm Boduhithi (10 000 euros) et un séjour en thalasso à Quiberon offert par TV mag (5 000 euros).

Pour Miss France (valeur, 103 490 euros) :