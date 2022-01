Bonne table : Maître Corbeau, idéal pour les mordus de fondues

Ici, la tradition fromagère est loin d’être perdue. Vous n’aimez pas le fromage ? Passez votre chemin car la spécialité de la maison est avant tout la fondue fromagère. On la retrouve déclinée sous toutes ses saveurs. Normande, du pays d’Auge, savoyarde, à la tomate ou encore forestière, il y en a pour tous les goûts.

Je me rends dans ce restaurant un samedi soir, accompagnée d’amis. Heureusement, nous avons réservé. À ma table, nombreux sont ceux qui se laissent tenter par les fondues. Attention, ces dernières sont servies pour deux personnes minimum.



Nous jettons notre dévolu sur la fondue de Monsieur Seguin (15,10 € par personne), la plus originale des fondues selon Maître Corbeau, qui mélange la tome de chèvre aux noix. C’est bon et original, mais l’accompagnement est un peu tristoune, seulement quelques pommes de terre, saucisse sèche et tomates. Petite déception également concernant notre serveuse, peu souriante. Mais nous n’en ferons pas tout un fromage, le concept reste vraiment sympathique.



Pratique. 4 rue des Basnages à Rouen. Tél. 02 35 89 98 00