Comment bien choisir son sapin de Noël?

Deux espèces de sapins sont majoritaiement représentées dans les pépinières: l'epicéa et le nordmann.

L'Epicéa est grand et sent cette odeur caractéristique que l'on peut rechercher à cette époque. C'est le plus abordable.

Le Nordmann est plus petit mais ne perd pas ses épines, pratique si vous avez des enfants ou des animaux de compagnie!

D'autres espèces moins connues sont aussi disponibles à la vente. Leur point commun: on peut tous les replanter dans le jardin après les fêtes. Pour qu'il dure plus longtemps, aussi bien à la maison que dans la terre, évitez de le mettre à côté du radiateur ou de la cheminée, l'arbre n'appréciant pas la chaleur. Il est conseillé de la garder 2 à 3 semaines maximum en intérieur.

Ecoutez Didier Anquetil, gérant des Pépinières d'Elle à Villiers-Fossard, nous donner ses conseils: