Paris (AFP). Ligue des champions: l'invincible Paris à Barcelone, finale Roma-City

Dernière équipe invaincue des grands championnats européens, le Paris SG se rend à Barcelone mercredi pour boucler la première phase de la Ligue des champions en tête du groupe F, alors que Rome et Manchester City lutteront pour le dernier ticket de la poule E. Gr.E - Man. City peut-il le faire ? (20h45) AS Rome (ITA) - Manchester City (ENG): C'est une véritable finale que se disputent Romains et Citizens au stade olympique. La pression est surtout sur les épaules des champions d'Angleterre, propriétés d'un fonds d'investissement d'Abou Dhabi et qui doivent absolument éviter un nouveau fiasco européen après leurs éliminations prématurées en 2011-12 et 2012-13. Mais les Mancuniens n'abordent pas cette rencontre décisive dans les meilleures dispositions puisque leur buteur argentin Sergio Agüero est forfait (genou). (20h45) Bayern Munich (GER) - CSKA Moscou (RUS): Le Bayern, assuré de la 1re place, n'a plus rien à jouer. Ce qui n'est pas le cas du CSKA. Pour se qualifier, les Moscovites sont dans l'obligation de l'emporter en espérant que la Roma ne batte pas City. Gr.F - Paris pour marquer son empreinte (20h45) FC Barcelone (ESP) - Paris-SG (FRA): Un nul suffit au PSG pour remporter le groupe et avoir les coudées un peu plus franches pour le prochain tour. Mais son adversaire du soir n'est pas n'importe qui et un tel résultat au Camp Nou relèverait assurément de l'exploit, après le succès arraché de haute lutte au Parc des Princes (3-2), le 30 septembre. Le Barça de Messi, Neymar et Suarez a besoin d'un succès et on voit mal comment Paris, toujours invaincu en 2014-15 mais assez quelconque dans le jeu, pourra résister à la furia catalane. Messi, l'homme des records (meilleur buteur de l'histoire en C1 et en Liga), est redevenu irrésistible cette saison et reste sur trois triplés en moins de trois semaines, dont le dernier réalisé ce week-end face à l'Espanyol (5-1) dans le derby. Mais le PSG des Qataris mise sur sa superstar Zlatan Ibrahimovic, absent à l'aller, pour montrer à l'Europe qu'il fait désormais partie des équipes qui comptent. (20h45) Ajax Amsterdam (NED) - APOEL Nicosie (CYP): Les deux formations n'ont eu que des miettes à se partager dans l'ombre du PSG et du Barça et vont batailler pour un accessit en Europa League. L'Ajax peut se contenter d'un nul alors que les Chypriotes doivent gagner. Gr.G - "Mou" fera-t-il le bonheur du Sporting ? (20h45) Chelsea (ENG) - Sporting Portugal (POR): José Mourinho va pouvoir faire tourner son effectif, Chelsea ayant déjà rempli son contrat. le défenseur et capitaine John Terry et les attaquants Eden Hazard et Willian ne figurent ainsi pas dans le groupe londonien. Le technicien fera-t-il du coup les affaires de ses compatriotes? Un nul ferait le bonheur du Sporting mais Mourinho attend sans doute une réaction de ses Blues après leur première défaite concédée samedi en championnat contre Newcastle (2-1). (20h45) NK Maribor (SLO) - Schalke O4 (GER): "Ce sera tout ou rien". Le directeur sportif de Schalke, Horst Held, a parfaitement résumé le contexte de la rencontre même si le club de Gelsenkirchen n'a pas son destin en mains. Il doit battre Maribor tout en priant pour que le Sporting s'incline à Stamford Bridge. Privé du Ghanéen Kevin-Prince Boateng, Schalke, remonté en 4e position en Bundesliga, pourra s'appuyer sur Eric-Maxim Choupo-Moting et Klaas-jan Huntelaar, auteurs à eux deux de 8 des 11 buts inscrits lors des trois derniers matches de championnat. Gr.H - BATE Borisov pire défense ? (20h45) FC Porto (POR) - Shakhtar Donetsk (UKR): Les deux qualifiés s'affrontent dans une affiche de prestige mais pour du beurre, les jeux étant faits. Porto terminera quoi qu'il arrive premier devant les Ukrainiens. (20h45) Athletic Bilbao (ESP) - BATE Borisov (BLR): Bilbao, finaliste de l'Europa League, n'a plus qu'une petite formalité à accomplir pour retrouver la C3. Sa mission est très simple: ne pas perdre contre les Belarusses. BATE Borisov, qui a égalé le record de buts encaissés en phase de poules en une saison de Ligue des champions (22 en 5 matches), cherchera à ne pas entrer dans l'histoire en devenant la pire défense.

