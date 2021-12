Lima (AFP). Climat: les négociateurs appelés à passer la vitesse supérieure à Lima

Pas de blocage, mais un fossé persistant entre certains pays: les négociations en cours à Lima en vue d'un futur accord pour limiter le changement climatique ont besoin d'un coup d'accélérateur, espéré mardi avec l'arrivée de ministres. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon est lui aussi attendu à la 20e conférence de l'ONU sur le climat (conférences des parties, COP) et s'exprimera en tout début de journée en séance plénière. Il ne reste plus que quatre jours pour que Lima soit une vraie marche vers l'accord espéré fin 2015 à Paris. "Le sentiment d'urgence fait défaut, les questions fondamentales en jeu font retomber les parties dans leurs positions habituelles", a averti lundi Miguel Canete, le commissaire européen chargé du climat, en appelant les pays à "redoubler d'efforts" pour "s'écouter" et non "se donner des leçons". S'il n'y a pas eu de blocage des débats pendant la première semaine, les pays demeurent très divisés sur des sujets clés, tels que le contenu possible des engagements ("contributions nationales") que chaque pays doit annoncer avant juin 2015 et leur évaluation globale par rapport à l'objectif de ne pas dépasser un réchauffement de 2°C. Une décision à ce sujet doit être adoptée d'ici la fin de la semaine par les plus de 190 pays parties prenantes au processus. La question de la période d'engagement -jusqu'en 2025 ou en 2030- doit par exemple être tranchée. Les pays en voie de développement insistent aussi pour que soient inclus dans leurs "contributions nationales" leurs actions d'adaptation et les moyens, notamment financiers, que les pays riches pourraient mobiliser pour les aider à prévenir certains impacts du changement climatique. Mais les pays développés n'y sont pas favorables. "Nous pensons que les contributions nationales doivent se limiter aux efforts de réduction des émissions" de gaz à effet de serre, a ainsi affirmé Miguel Canete. L'autre grand objectif de Lima est de se mettre d'accord sur un texte qui servira de base de discussions au cours de l'année prochaine pour le futur accord. Lundi, un document qui se veut une tentative de synthèse des points de vue exprimés ces derniers jours a été remis aux négociateurs. Il va devoir être affiné et entériné d'ici vendredi soir. - Appel au réalisme par l'Arabie saoudite - "La négociation du texte lui-même ne se fera que l'an prochain, mais nous devons ici à Lima décider des options qui seront discutées sur les différents sujets", explique Alden Meyer, un expert de l'ONG américaine Union of concerned scientists. Une des options mentionnées dans le texte -zéro émission de CO2 à l'horizon 2050- a aussitôt fait réagir l'Arabie saoudite, qui a jugé cet objectif "pas réaliste" à ce stade. "Si vous dites +zéro émission+ sans avancer sur la technologie de capture et de stockage du carbone, cela veut dire que vous abandonnez les énergies fossiles", a confié à quelques journalistes Khalid Abuleif, le principal négociateur saoudien. Un tel objectif "représente un défi pour le développement futur et durable des exportateurs de pétrole" et cela "n'aide pas le processus" de négociations, a-t-il dit. L'épineuse question de la "différentiation" entre les pays a également ressurgi, le Nord ayant une responsabilité historique dans le réchauffement, mais les pays émergents comme la Chine et l'Inde sont désormais respectivement le 1er et 4e émetteur de gaz à effet de serre. "Le monde de 2015 n'est pas le monde de 1992", date de signature de la convention de l'ONU sur le climat qui avait entériné deux catégories de pays, les développés et ceux en voie de développement, a fait valoir le commissaire européen. Enfin, la question de l'aide financière des pays industrialisés aux pays les plus vulnérables est au centre des discussions, que ce soit d'ici 2020 ou après, date d'entrée en vigueur du futur accord. Les pays du Sud réclament une visibilité sur les 100 milliards d'aide annuelle en 2020, promis en 2009 à Copenhague et qui ont du mal à se concrétiser.

