Fécamp : il cause un accident et prend la fuite

Samedi 6 décembre en pleine nuit, les services de police sont requis pour un accident matériel au niveau du front de mer de Fécamp, près du restaurant "Les voiles blanches". Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils découvrent une Citroën C2 accidentée, avec personne à l'intérieur du véhicule.

Des témoins expliquent aux policiers que deux jeunes femmes se sont lancées à la poursuite de l'auteur de l'accident, rue de la Plage. Les policiers retrouvent les deux femmes qui racontent que le conducteur d'une Peugeot 307 a causé un accident avec leur véhicule. Le conducteur de la Peugeot est interpellé, ainsi que la passagère.

Tous les deux alcoolisés, ils ont été placés en garde à vue. Le conducteur, né en 1984 et demeurant à Mouy dans l'Oise, a nié les faits. La passagère, néé en 1974 et demeurant à Hermes dans le Val d'Oise a déclaré n'avoir aucun souvenir de l'accident et ne pas se souvenir qui conduisait le véhicule, qui lui appartient.

Le conducteur était également sans permis de conduire. Il sera déféré en comparution immédiate ce lundi 8 décembre au parquet du Havre.