Paris (AFP). Valls met le paquet contre les inégalités mais réfute toute inflexion

S'inscrivant résolument dans la durée à Matignon, Manuel Valls s'est livré dimanche soir sur France 2 à l'exercice promis de "pédagogie" de la politique gouvernementale, qui "met le paquet" pour lutter contre les inégalités, tout en rejetant l'idée d'une "inflexion" de sa ligne. Sur un volet plus politicien, le Premier ministre a lâché ses coups contre Nicolas Sarkozy, fraîchement élu président de l'UMP, épargnant à l'inverse Alain Juppé. Il a aussi réaffiché sa "loyauté" à l'égard de François Hollande. "Nous gouvernons ensemble", a-t-il dit. Dans un long entretien de 35 minutes, le Premier ministre ne s'est pas embarrassé d'annonces. Tout juste a-t-il confirmé que le projet de loi sur la croissance comprendrait la possibilité de travailler jusqu'à 12 dimanches par an, contre cinq actuellement. Manuel Valls, qui a haussé le ton ces derniers jours contre un patronat accusé de ne pas jouer le jeu du "pacte de responsabilité", a également fixé un nouvel objectif: que plus de la moitié des salariés soient concernés par des accords de branche liés au pacte d'ici la fin de l'année. Soit bien plus que les six accords obtenus pour l'instant. Le Premier ministre a préféré insister sur le mot d'ordre du gouvernement sur la lutte contre les inégalités, passé quelque peu inaperçu ces derniers mois. L'exécutif entend l'exprimer plus fort. "C'est quoi être de gauche? c'est d'abord lutter contre les inégalités. C'est la justice sociale, c'est considérer comme insupportable que non seulement ces inégalités s'accroissent", a déclaré le Premier ministre. Il s'est ainsi dit "révolté" qu'un fils d'ouvrier ait moins de chance de réussir qu'un fils de cadre. "Et on met donc le paquet pour lutter contre les inégalités", mais "il n'y a aucune inflexion de ma part", a affirmé Manuel Valls. "Même si encore une fois, si je vous disais le contraire, je serais irresponsable, je suis attentif à ce que me dit ma majorité". Ce combat contre les inégalités, c'est "toute la politique du gouvernement" depuis "le début du quinquennat de François Hollande", a-t-il également affirmé. - 'Je ne suis pas un déserteur' - "C'est difficile parce qu'il faut du temps, parce qu'il faut que les mesures, les choix, les lois que nous avons pris depuis 2 ans et demi donnent des résultats", a insisté M. Valls. Le Premier ministre a donné cette longue interview télévisée au moment où, selon des responsables socialistes, ministres compris, Manuel Valls s'efforce d'arrondir les angles à gauche, après des attaques contre "la gauche passéiste" et des ouvertures vers le centre qui en ont irrité certains au PS. A ceux -parfois les mêmes- qui laissent entendre que le Premier ministre pourrait partir en 2015, année des "trois haies" (élections cantonales en mars, congrès du PS en juin, régionales en décembre), Manuel Valls a de nouveau apporté un démenti. Il est à Matignon "pour assumer les responsabilités" de Premier ministre "jusqu'à la fin du quinquennat" de François Hollande en 2017, a-t-il juré. "Je ne suis pas un déserteur, j'irai jusqu'au bout". Manuel Valls a également accusé l'ancien président Sarkozy d'être animé par un esprit de "revanche à l'égard des Français". "La revanche contre le président de la République: on peut le comprendre, il a perdu l'élection en 2012. A l'égard de ses amis peut-être. Mais j'ai surtout le sentiment qu'il s'agit une revanche à l'égard des Français, et on ne peut pas préparer l'avenir d'un grand pays comme la France avec un sentiment comme la revanche", a-t-il dit. Alain Juppé, qui s'annonce comme le principal rival de Nicolas Sarkozy comme candidat de la droite à l'élection de 2017, a eu droit à des paroles bien plus clémentes. M. Valls pourrait-il travailler avec le maire UMP de Bordeaux ? "Ca n'est pas impossible, je suis convaincu que nous pouvons nous rassembler souvent sur l'essentiel, sur la défense du pays, la politique étrangère, c'est le cas en ce qui concerne Alain Juppé qui est incontestablement un homme d?État qui a assumé des responsabilités". "Nous pouvons nous retrouver sur l'essentiel parfois et, en même temps, il est bon aussi qu'il y ait une alternative", a-t-il ajouté. Il a souligné qu'Alain Juppé défendait aussi des coupes budgétaires trois fois plus élevées que celles du gouvernement socialiste.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire