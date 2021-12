Dynamisation du centre ville : un parking-relais gratuit au Parc Expo

Après la gratuité du stationnement de 11h à 15h le samedi, la ville de Caen créée un parking-relais au parc des expositions. Ouvert tous les jours, de 8h à 20h, ce parking permet de stationner gratuitement à proximité du centre ville. La liane 4 le relie aux commerces en semaine et les dimanches. Le samedi, une navette gratuite passe toutes les 15 min, de 8h30 à 19h30. Depuis l’intérieur même du parking, elle dépose les visiteurs aux arrêts principaux du centre ville. Il est également possible de l’utiliser pour se déplacer en ville, sans nécessairement rejoindre le parking-relais.

Pour un budget de 65 000 € par an, la mairie espère attirer plus de clients chez les commerçants, ainsi que plus de touristes en ville. Après les tentatives échouées par le passé, Philippe Laillier, maire adjoint chargé du stationnement et de la circulation, se veut rassurant : “Les tentatives du passé n’ont pas durées longtemps, celle-ci va durer car nous voulons prendre le temps de convaincre les canneais“.

Pour éviter de grosses dépenses inutiles, le parking ne reste pas ouvert 24h/24, il n’est pas surveillé et seulement deux bus sont utilisés pour les navettes du samedi. Une situation qui peut évoluer en fonction de l’importance de l’utilisation du dispositif.