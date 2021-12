Tacloban (Philippines) (AFP). Les Philippins se mettent à l'abri à l'approche d'un typhon

Les Philippins commençaient à chercher refuge vendredi par centaines de milliers dans des églises, écoles et autres gymnases pour se prémunir face au typhon Hagupit qui s'approche de l'archipel coutumier des intempéries désastreuses. La tempête, qui pourrait être la plus importante à toucher les Philippines cette année, devrait affecter plus de la moitié de l'archipel, dont des régions du centre-est dévastées voici un an par le super typhon Haiyan. Les agences météorologiques ont toutefois des avis divergents sur la trajectoire d'Hagupit qui pourrait toucher terre samedi soir ou dimanche. En attendant, plus de 500.000 familles habitant l'est des Philippines, dans la région de Bicol, soit environ 2,5 millions d'habitants, vont être évacuées, ont déclaré les autorités. "Toutes les ressources sont en train d'être mobilisées", a expliqué le directeur régional de la défense civile Bernardo Alejandro, précisant que les véhicules des autorités locales et de l'armée étaient mis à contribution pour les opérations d'évacuation. Bicol est une région d'agriculture et de pêche située légèrement au nord des régions les plus touchées par le super typhon Haiyan qui avait dévasté les Philippines le 8 novembre 2013, faisant plus de 7.350 morts. Haiyan, qui s'était formé dans l'océan Pacifique, était accompagné des vents les plus violents jamais enregistrés à terre et de vagues géantes qui avaient lessivé le littoral. - "Paralysé par la peur" - A Tacloban, l'une des villes les plus durement touchées par Haiyan, des centaines de personnes se sont réfugiées dans un gymnase vendredi. "On a appris notre leçon avec Haiyan", a dit Rita Villadolid, 39 ans. "Tout le monde est paralysé par la peur". D'autres habitants de cette localité côtière située sur l'île de Leyte se sont mis à l'abri dans les écoles et les églises, les bâtiments les plus solides de la ville. Les personnes les plus fortunées se sont rendues à l'hôtel. D'après l'agence météo nationale Pagasa, le typhon générait des vents soufflant à 215 km/h vendredi. L'impact du typhon sera ressenti sur une bande de 700 kilomètres de large et touchera 55 des 85 provinces du pays, a prédit l'agence. D'après Pagasa, l'oeil du cyclone passera sur les provinces orientales de Samar et Leyte, avant de se diriger vers le centre de l'archipel. Le centre de surveillance conjoint des typhons de la Marine américaine a lui estimé qu'il passerait au nord de Samar, puis obliquerait vers l'ouest pour traverser Manille, où vivent 12 millions de personnes. L'agence américaine a dégradé Hagupit vendredi, qui passe du statut maximal de super typhon à celui de typhon. Ses vents se sont affaiblis, a ajouté le centre de surveillance américain. Il s'agirait toutefois de la plus grosse tempête à toucher les Philippines depuis le début de l'année, et des vagues géantes d'une hauteur équivalente à celle d'un étage pourraient déferler sur des régions côtières, selon Pagasa. En juillet, plus de 100 personnes avaient péri dans le sillage du typhon Rammasun. Les Philippines, un pays en développement de 100 millions d'habitants, subissent régulièrement des intempéries meurtrières, avec en moyenne chaque année une vingtaine de typhons. L'archipel est souvent la première masse terrestre d'importance que rencontrent les typhons qui se forment dans l'océan Pacifique mais les scientifiques estiment que la virulence des tempêtes de ces dernières années est imputable au changement climatique.

