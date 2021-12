Paris (AFP). SNCF: la grève des contrôleurs s'annonce très suivie

Une proportion "importante" de contrôleurs sera en grève de jeudi soir à dimanche matin, supérieure à 50% dans certaines régions, a affirmé mercredi à l'AFP SUD-Rail, sur la base d'une partie des déclarations déposées par les cheminots. Les TGV, Intercités et une partie des TER n'étant pas autorisés à rouler sans contrôleur, un certain nombre de trains pourraient rester à quai. La SNCF publiera mercredi soir ses prévisions de trafic, au vu des déclarations d'intention recueillies et des réaffectations d'agents disponibles. Comme le prévoit la loi, les cheminots voulant faire grève doivent se déclarer au minimum 48 heures à l'avance. Selon Christophe Fargallo (SUD-Rail), la mobilisation sera "importante", particulièrement en Normandie (62,5%) et sur le réseau des TER partant de Montparnasse (70%). Un contrôleur sur deux a également fait part de son intention de se mettre en grève à Lyon, Dijon, Metz et Nancy, affirme-t-il, 41% à Tours. Pour les autres zones, il a précisé qu'il n'avait "pas de retour" ou des données incomplètes. De son côté, la CGT-Cheminots évoque des "remontées assez conséquentes", sans plus de précision, hormis "plus de 50% à Paris-Saint Lazare". Les deux syndicats, qui craignent pour l'avenir de leur métier et réclament des embauches, ont appelé à des débrayages de jeudi 19H00 à dimanche 07H00. Ils représentent plus de 65% des voix chez les contrôleurs. Ils redoutent une remise en cause des déroulements de carrières et s'opposent à la suppression de la présence systématique du contrôleur au profit de contrôles groupés et plus ciblés. Les deux autres organisations (Unsa et CFDT) n'appellent pas à la grève. Mais partagent en grande partie les mêmes inquiétudes et pour accélérer les discussions avec la direction, elles ont déposé chacune à la direction une "demande de concertation immédiate".

