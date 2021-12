400 sapeurs pompiers font le Tour de l'Orne en course à pied pour le Téléthon

Ce soir c'est la Sainte Barbe dans l'Orne. A 18h30, les sapeurs pompiers célèbreront l'évènement au SDIS, le Service départemental d'incendie et de secours.

C'est de là qu'à la fin de la cérémonie, plusieurs d'entre eux s'élanceront pour un Tour de l'Orne en relais, de centre de secours en centre de secours, au profit du Téléthon. Dans le même temps, d'autres pompiers s'élenceront des centre de secours de L'Aigle et de Domfront. Un autre départ aura lieu un peu plus tard de L'Aigle. Le parcours total fait 450 kilomètres et 400 pompiers s'y engageront en course à pied ou à vélo.

C'est la seconde année de très forte implication des pompiers ornais dans le Téléthon. Yoann Tertereau, pompier coordinateur de cette action :

250 autres sapeurs-pompiers seront mobilisés dans les casernes.Tous se rassembleront à Sées, samedi entre 17h30 et 19h, d'où ils partiront tous pour rejoindre le Sdis à Alençon.

Attention : vous risquez de croiser des pompiers de jour comme de nuit sur les routes ornaises. Soyez prudents !



