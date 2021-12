21 professionnels se rassemblent dans une maison de santé à Duclair

Les 21 professionnels de santé de Duclair vont bientôt faire cause commune. La Métropole Rouen Normandie vient de leur attribuer le terrain des Eaux Mêlées pour 92 000 € pour la construction d’une maison de santé rassemblant tous ces professionnels. La troisième dans l’agglo.

Matthieu Folliot, kiné à l’initiative du projet, en raconte la genèse : “L’idée vient de la vetusté de nos bâtiments, inadaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). Quand nous avons lancé le projet, tous les Établissements Recevant du Public (ERP) devaient s’adapter aux PMR au 1er janvier 2015. Depuis, la loi a été repoussée en 2018 mais nous avons gardé l’idée. Il était grand temps de faire quelque chose.”

Et pour cause. Le tableau que dépeint le kiné en serait presque difficile à croire : “Dans mon cabinet actuel, il y a une marche à l’entrée et une porte blindée de sorte qu’il ne faut pas être très handicapé pour ne pouvoir entrer. Chez les médecins, pour faire entrer un patient sur un brancard, il fallait passer par la fenêtre !”



1,2 millions d’euros

Les professionnels ont donc pensé à une structure les accueillant tous : “Il y aura des médecins, des kinés, des infirmières, des orthophonistes, des pédicures-podologues et des dentistes. Nous en attendons quelques autres. C’est souhaitable car le volume de patients et le bassin de population est très important”, explique Matthieu Folliot.

Outre la vétusté des locaux, cette structure, qui coûtera 1,2 millions d’euros et sera intégralement financée par les professionnels, permettra “de se mettre autour d’une table une fois par semaine et de faire le bilan.” Enfin, pour les jeunes professionnels, la structure permettra de les confronter à toutes les composantes de la médecine. Accessible, coopérative, formatrice, tel est le tryptique du futur établissement.