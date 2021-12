Lyon (AFP). Règlement de comptes dans un bar près de Lyon: un mort, trois blessés

Un bar "sans histoires" et une rafale d'arme automatique: un homme de 62 ans a été tué et trois autres blessés, dont deux grièvement, lundi soir à Villeurbanne (Rhône) près de Lyon, dans un probable règlement de comptes dont l'auteur a pris la fuite. "L'hypothèse d'un règlement de comptes est privilégiée en raison de la personnalité de la victime et du mode opératoire", a déclaré à l'AFP une source proche du dossier. Le sexagénaire, dont l'identité n'a pas été confirmée, avait en effet "des antécédents de vol avec arme, braquage et trafic de stupéfiants", a-t-on précisé. La fusillade s'est produite vers 18H00 au bar-restaurant les "4 As", un établissement "sans histoires" fréquenté notamment par la communauté israélite, selon des habitants de ce quartier tranquille de Villeurbanne. La source proche du dossier a écarté d'emblée tout mobile religieux ou raciste, privilégiant la piste de la criminalité. Incrédules, les riverains racontaient seulement avoir entendu des coups de feu. "Ce qui est choquant, c'est qu'il y a une école à côté", s'est émue une mère de famille. Selon Sébastien Thillet, membre du syndicat SGP police Force ouvrière, "un ou deux individus à bord d'un véhicule se sont présentés devant le bar et ont ouvert le feu sur un ou deux individus précisément visés". "Le véhicule a pris la fuite dans la foulée", a-t-il dit. Ses occupants étaient toujours recherchés dans la soirée. On ignore pour l'instant s'il s'agit de "tirs de type rafale ou de divers coups de fusils ou pistolets automatiques", a ajouté le policier. Mais les très nombreux impacts de balles sur la vitrine du bar témoignaient assurément de la volonté de tuer. Très grièvement touché, le sexagénaire a succombé à ses blessures peu après l'arrivée des secours. Arrivés très rapidement sur les lieux, les policiers ont bouclé le quartier, maintenant la presse à distance. Un important dispositif a été mis en place et l'enquête confiée à la PJ de Lyon. Vêtus de leur combinaison blanche, plusieurs hommes de la police scientifique s'affairaient encore en soirée à l'intérieur du bar situé dans un angle de rue, à la recherche d'indices, selon un photographe de l'AFP. Les enquêteurs ont commencé à entendre les témoins, en premier lieu le patron du bar. Le 9 juillet, un homme d'une quarantaine d'années, connu de la justice, avait été mortellement blessé par balle en pleine rue à Villeurbanne, lors d'une rixe avec deux autres personnes qui avaient pris la fuite.

