Bois-Guillaume : Ivres, ils volent des lettres du lycée Rey

C'est la BAC qui a été requise en pleine nuit ce samedi pour se rendre sur le parking de covoiturage les Rouges Terres, situé route de Neufchâtel à Bois-Guillaume pour quatre individus qui seraient en train de commettre des dégradations.

A leur arrivée sur les lieux, les policiers voient deux individus sortir de l'Institution Rey et dissimuler des objets. Les deux sont contrôlés par les forces de l'ordre. Ils avaient volé deux lettres en bois et métal sur la façade du lycée : un "C" et le "Q" de catholique.

Nés en 1985 et 1997, les deux jeunes qui se disent demi-frères ont été interpellés. Ils avaient également dégradé une barrière automatique sur le parking. Deux autres jeunes ont été contrôlés puis relâchés.