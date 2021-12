BAND AID 30 - Noël est là

Sur ce projet solidaire, on retrouve Renaud, Carla Bruni, Louis Bertignac, Nicola Sirkis, Louane, Tété, Jean-Louis Aubert, Richard Kolinka, Zaz, Christophe Willem, Yannick Noah, Vanessa Paradis, Joey Starr, Amandine Bourgeois, Thomas Dutronc, Mat Bastard (Skip the use), Benjamin Biolay, Bob Geldolf...

"Noël est là" est l'adaptation française de la chanson "Do they know it's Christmas" du collectif Band Aid 30, sur une idée de Sir Bob Geldof. Tous les bénéfices iront à Band Aid pour la lutte contre l'épidémie Ebola.

Si l'aspect artistique laisse à désirer, le texte et l'orchestration sont d'une pauvreté affligeante, la démarche est louable et généreuse.