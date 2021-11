Toulouse (AFP). Vigilance inondations: l'Hérault vire du rouge à l'orange

Six départements du sud de la France sont maintenus en vigilance orange, dont le département de l'Hérault qui était auparavant en vigilance rouge "inondation", a annoncé Météo France dans son dernier bulletin. Dans son bulletin de 06H00, Météo France précise que les départements des Pyrénées orientales, de l'Aude, la Haute-Corse et la Corse-du-sud sont en vigilance orange "Pluie-inondations", en raison d'un "épisode pluvio-orageux actif nécessitant un suivi particulier compte tenu de sa persistance et des forts cumuls de pluie associés". Météo France a fixé la fin de l'alerte à dimanche matin 06H00. Les départements de l'Hérault et de l'Aveyron sont en vigilance orange "inondation". L'Hérault avait été placé en alerte rouge "inondation" vendredi soir en raison de menaces de crue du fleuve Orb. Cependant, aucune inondation majeure n'a été relevée dans la soirée vendredi. m

