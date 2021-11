Haute-Normandie : toujours plus de demandeurs d'emplois

- 569 demandeurs d'emplois inscrits en catégorie A en Haute-Normandie en octobre 2014 par rapport au mois de septembre. Un nombre encourageant. En revanche, les résultats sur une année ne sont pas aussi positifs : + 1,8% de chômeurs.

En Seine-Maritime

Concernant les catégories A, B et C en Seine-Maritime, le nombre reste stable entre septembre et octobre.

Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en catégories D (personnes en stage, en formation ou en maladie) et E (bénéficiaire d'un contrat aidé) s’établit à 20 708 en Haute-Normandie. Des chiffres toujours en hausse entre le mois de septembre et octobre 2014 : + 2,6% soit 235 personnes en catégorie D et + 0,6% soit 67 personnes en catégorie E.