Toulouse (AFP). De la pluie, des orages et du vent: 13 départements du Sud en alerte orange

Météo-France a placé jeudi 13 départements du sud de la France en alerte orange en raison du risque de vents violents associés à un nouvel épisode cévenol qui pourrait durer jusque samedi matin. Cette alerte touche, en l'état, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège, pour les vents violents, et l'Aveyron, l'Ardèche, le Gard, l?Hérault, la Lozère, le Tarn et les deux département de Corse, pour les risques d'inondations associées à de fortes précipitations. Le Var pourrait enfin être affecté par des inondations. Dans ce département, les pompiers étaient déjà à pied d??uvre en fin d'après-midi, dans les secteurs de La Londe, près de Hyères, et Grimaud, près de Saint-Tropez, où de nombreux automobilistes étaient bloqués dans leur véhicule. A 17H00, cinq hélicoptères étaient mobilisés pour le secours aux personnes: trois hélitreuillages avaient été réalisés à La Londe et un à Grimaud. Par ailleurs, à Sainte-Maxime, un bus scolaire avec 50 enfants à bord a été mis en sécurité. "On a un flux de sud de grande échelle qui s'étend du Maroc jusque quasiment le Benelux avec des remontées pluvieuses sur la Méditerranée. On attend d'ailleurs de fortes pluies sur le Maroc et l'est de l'Espagne", a expliqué à l'AFP Jérôme Lecou, ingénieur prévisionniste chez Météo-France. Il a expliqué en substance que ce vaste flux pluvieux et venteux allait s'assécher en franchissant le massif pyrénéen. Les plaines seront soumises essentiellement à des rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h. "Les pluies vont se concentrer là où le flux peut passer, c'est-à-dire par la Méditerranée": il va s'engouffrer par la vallée de l'Aude et se bloquer sur les Cévennes et les contreforts du Massif central, a précisé M. Lecou. Ce nouvel épisode météorologique tourmenté devrait se faire sentir à partir de jeudi soir. Météo France prévoit dans la nuit de jeudi à vendredi un "épisode pluvieux accompagné d'orages et de vents soutenus" de la Méditerranée à l'Hérault et au Gard, ainsi qu'au Tarn, à l'Aveyron, la Lozère et l'Ardèche. Dans les prochaines 24 heures à compter de 21H00-22H00, Météo France "attend des cumuls atteignant 200 à 240 mm sur le relief du Languedoc, de 100 à 150 mm sur les Cévennes ardéchoises dont 70 à 100 mm en 12 heures vendredi, de l'ordre de 100 mm en quelques heures sous lignes orageuses dans les plaines du Languedoc." "Il convient d'être particulièrement vigilant là où les sols sont déjà complètement saturés en eau par les pluies tombées récemment", met en garde l?organisme de météorologie. - 'Automne pluvieux' - "Dans le Tarn et l'Aveyron, sur les zones frontalières avec le Languedoc, on attend des cumuls maximum en 48 heures de l'ordre de 150 à 200 mm. Toutefois des débordements plus au nord sont possibles pouvant donner ponctuellement 120 mm", ajoute-t-il. Météo-France prévoit également des rafales de vent de l'ordre de 90-110 km/h, y compris dans les départements bordant le golfe du Lion. "Ces vents soutenus génèrent de fortes vagues ainsi qu'une surélévation importante du niveau de la mer. Le déferlement de ces vagues à la côte peut engendrer des submersions marines sur les parties basses ou vulnérables du littoral des départements placés en vigilance "vagues-submersion" de niveau jaune - Alpes-Maritimes, Var, Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales", précise Météo-France. En Corse, le début de l'événement sera plus tardif et ce n'est qu'à partir de vendredi matin que l'on peut s'attendre à une intensification des averses sur une grande moitié Est de l'île. La dernière alerte météorologique importante en France remonte à la mi-novembre: cinq personnes circulant en voiture avaient péri dans des accidents provoqués par les intempéries dans le Gard et la Lozère. Au Maroc, ce sont au moins 32 personnes qui sont mortes dans des inondations. Météo France renouvelle jeudi ses appels à la prudence: limiter ses déplacements, ne pas intervenir sur une toiture, éviter d'utiliser des appareils électriques en cas d'orage, etc. Quant à M. Lecou, il conseille de s'armer de patience: ce type d'épisode "va venir ponctuer cet automne qui sera remarquablement pluvieux".

