PARIS (AFP). Conférence environnementale: après Sivens, Hollande pour des référendums locaux

François Hollande a prôné jeudi le recours à des référendums locaux lorsque des projets d'aménagement du territoire conduisent à des situations de blocage, tirant "d'amblée" les leçons du "drame" de Sivens devant la Conférence environnementale réunie à l'Elysée. Le chef de l'Etat a également annoncé que le gouvernement fera d'ici à six mois des "propositions" en matière de "démocratie participative" sur l'impact écologique de tels projets. "J'ai demandé au gouvernement d'engager un chantier sur la démocratie participative" afin que "sur les grands projets () toutes les garanties" soient réunies et éviter les "formes inacceptables de violence", a lancé le chef de l'Etat. "Cette mission qui va être engagée par le gouvernement devra remettre des propositions dans le délai de six mois, elles seront immédiatement mises en oeuvre", a-t-il précisé. "Pour débloquer une situation, le recours à un référendum local vaut toujours mieux que le fait accompli ou que l'enlisement", a jugé François Hollande. Le 26 octobre, Rémi Fraisse, un jeune écologiste de 21 ans, a été mortellement blessé par une grenade offensive au cours d'affrontements avec les forces de l'ordre sur le site du barrage contesté de Sivens (Tarn). Ce décès est "un drame pour la famille et un drame pour la nation", a souligné le président Hollande, promettant une nouvelle fois que "toute la vérité sera faite pour connaître les circonstances de cette tragédie". "Conscient des limites qui existent aujourd'hui dans le débat démocratique", le chef de l'Etat a estimé que "Sivens exige d'accomplir des progrès supplémentaires dans la participation des citoyens à l'élaboration de la décision publique". "Tout doit être fait pour que sur chaque grand projet, tous les points de vue soient considérés, que toutes les alternatives soient posées", a-t-il prôné.

