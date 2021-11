Sortir dans le Calvados : jeudi 27 novembre

Noël approche à grands pas, l'occasion de s'intéresser aux cadeaux et aux premières tendances pour les enfants. Pour les petites filles comme les petits garçons, les achats de Noël sont déjà d'actualité.

Tout ce week-end, c'est le marché de Noël de Mandeville-en-Bessin. Sur place, marché de créateurs et produits régionaux, contes animés, balade aux flambeaux et promenade en calèche. Rendez-vous samedi de 10h30 à 21h et dimanche de 10h30 à 18h, au Manoir de Douville. L'entrée est gratuite.



Ce dimanche, c'est le petit marché créateur à Monceaux-en-Bessin. Sur place, ateliers jeunesses, expos, spectacles, animations. Rendez-vous dimanche à la salle des fêtes, c'est de 10h à 19h.