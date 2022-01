E-tourisme : l'avenir dans la Manche

Si il y a un secteur d'activités dans lequel internet prend une place de plus en plus grandissante, c'est bien le tourisme. Les professionnels du tourisme dans la Manche on donc pu échanger avec des professionnels de la toile sur le thème de l'E-Tourisme.

Comment être visible des cyber-touristes ? Comment optimiser son référencement ? Comment gérer sa réputation en ligne ? Quelles formations pour mieux appréhender l'e-tourisme ? ....

Toutes ces questions sont désormais prépondérante dans un secteur qui se développe via le web comme l'explique Patrice Pillet Président de Manche Tourisme...