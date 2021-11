Paris (AFP). Orages et pluies: alerte orange décalée vers l'est du pourtour méditerranéen

La vigilance orange "orages et pluies" a été levée mardi matin sur les départements de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales pour s'étendre désormais plus à l'est au Gard, aux Bouches-du-Rhône, au Var et aux Alpes-Maritimes, a annoncé Météo France. De fortes pluies sont désormais attendues sur ces quatre départements du pourtour méditerranéen. Dans le Gard, il pourrait tomber jusqu'à 80 mm d'eau en quelques heures "mais ce risque s'estompe dans le courant de l'après-midi", selon Météo France. Le "même risque de fortes intensités de pluie" peut perdurer jusqu'en soirée dans les Bouches-du-Rhône. Dans le Var, "les précipitations orageuses s'inscrivent dans la durée" et les cumuls attendus sur 24 heures "sont de l'ordre de 80 à 120 mm, localement 150 mm". Dans les Alpes-Maritimes, "le sud du département est le plus concerné" avec des cumuls de pluie là encore de "80 à 100 mm en 24 heures". Des inondations très localisées ont isolé lundi soir quelques villages de l'Aude, un des trois départements avec l'Hérault et les Pyrénées-Orientales où l'alerte orange a été levée mardi à 06h00.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire