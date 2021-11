L'accusé est un homme de 53 ans, paysagiste au chômage et déjà condamné à trois reprises pour viols, en 1987, 1998 et 1999. Il comparaît de nouveau ce lundi, et pendant trois jours, aux Assises du Calvados où il doit répondre de viols et agressions sexuelles avec arme. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité.

En août 2012, une femme s'était en effet présenté au commissariat de police de Caen pour dénoncer des faits de viol subis sous la menace d'un couteau.