Ferguson (Etats-Unis) (AFP). La police active les préparatifs à Ferguson et alentour avant le grand jury

Barrières de protection et policiers en faction, le comté américain de Saint Louis s'activait dimanche aux préparatifs sécuritaires pour encadrer les manifestations prévues après la décision d'un grand jury de poursuivre ou non un policier blanc ayant tué un adolescent noir à Ferguson. Le tribunal de Clayton, où se réunit le grand jury depuis environ trois mois, est désormais protégé par des barrières métalliques et de gros plots de plastique orange. Des policiers ont également été postés autour du périmètre, délimité par des bandes précisant "St Louis police line" et "Do not cross" (ne pas franchir). Plusieurs véhicules de retransmission par satellite sont stationnés à proximité même si, selon les médias américains, aucune annonce n'était attendue d'ici au moins lundi car le grand jury n'a pas achevé ses travaux. Aucune date n'a été fixée pour la décision, mais le bureau du procureur du comté de Saint Louis a indiqué qu'elle interviendrait avant fin novembre. Michael Brown, 18 ans, a été tué en plein jour dans une rue de Ferguson --ville de 21.000 habitants de la banlieue de Saint Louis (Missouri, centre des Etats-Unis)-- le 9 août d'au moins six balles par Darren Wilson, 28 ans, alors qu'il n'était pas armé. Sa mort avait ravivé les tensions raciales et provoqué des manifestations, virant parfois à l'émeute au point qu'un couvre-feu a été imposé plusieurs jours. A Ferguson, 67% de la population est noire mais les édiles et les policiers sont quasiment tous blancs. Tandis que la police déployait son dispositif, certains commerçants et entreprises des quartiers affectés par les manifestations en août installaient des panneaux sur leurs devantures en cas de nouveaux affrontements. Le gouverneur a décrété l'Etat d'urgence et activé la Garde nationale, et le FBI a renforcé ses équipes sur place. Les appels à la retenue et à des manifestations pacifiques se sont multipliés ces derniers jours émanant notamment du président Barack Obama, du ministre de la Justice et de responsables locaux, ainsi que des parents de Michael Brown. - Appel au calme de la mère - Après le père de Michael Brown qui a diffusé une vidéo vendredi sur internet et parcouru le quartier samedi, la mère du jeune homme s'est rendue sur le lieu de la confrontation fatale dimanche. "Je veux juste que vous soyez tous prudents", a déclaré Lesley McSpadden aux habitants. "Ne les provoquez pas, ne les laissez pas vous provoquer. Je veux que personne ne soit blessé". "Parce que lorsqu'il sera temps d'entrer dans le tribunal, je vous veux tous avec moi", a-t-elle poursuivi. Selon les médias, le policier a déclaré devant le grand jury avoir agi en légitime défense après une empoignade avec Michael Brown. Mais des témoins ont déclaré que le jeune homme avait les mains en l'air lorsqu'il a été tué. Aux Etats-Unis, un grand jury se réunit à huis-clos pour déterminer s'il y a lieu ou non d'inculper et poursuivre le policier. La plupart des quelques manifestants déjà mobilisés s'attendent à ce que le grand jury décide de ne pas poursuivre. "La police n'aime pas ça, nous voulons une inculpation", ont scandé une vingtaine de manifestants samedi soir, sur les sons d'un jeune percussionniste et agitant le drapeau américain. "Pas de justice, pas de paix". "Nous ne voulons pas de manifestations violentes au nom d'un acte violent", a déclaré Cornell William Brooks, président de l'association de défense des Noirs NAACP.

