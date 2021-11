Moscou (AFP). Le Norvégien Magnus Carlsen à nouveau champion du monde d'échecs

Le jeune prodige norvégien Magnus Carlsen a confirmé dimanche, à 23 ans, son titre de champion du monde d'échecs à Sotchi (Russie), contre l'Indien Viswanathan Anand, qu'il avait déjà vaincu une première fois en 2013. Magnus Carlsen, numéro un mondial, a remporté sa victoire à la onzième partie, avec une différence de deux points, avec un score établi à 6,5 points, contre Viswanathan Anand, qui a régné de 2007 à 2013 sur l'échiquier mondial avant d'être détrôné par le Norvégien. "Je suis très content", a lancé M. Carlsen, cité par l'agence de presse russe TASS. "C'était un match très difficile. Bien plus difficile que l'année dernière () Anand est un joueur d'échecs très fort, mais il n'avait pratiquement aucune chance de gagner". Le jeune Norvégien, qui aura 24 ans le 30 novembre, jouait depuis le 8 novembre contre son aîné de presque vingt ans, à Sotchi, sur les bords de la mer Noire, dans le sud de la Russie. La compétition s'est caractérisée par un grand nombre de parties qui se sont soldées sur un match nul : seules deux parties ont été remportées par M. Carlsen, et aucune par M. Anand. En tant que nouveau tenant du titre de la compétition, le jeune Norvégien recevra un million d'euros. Grand maître dès l'âge de 13 ans, il est devenu six ans plus tard, en 2010, le plus jeune numéro un du classement de la Fédération internationale des échecs (Fide), une place qu'il a occupée pratiquement sans interruption depuis. Celui que la presse surnomme le "Mozart des échecs" est devenu une légende dans le monde des échecs, allant jusqu'à battre le record du champion russe Gary Kasparov avec 2.870 points Elo contre "seulement" 2.851 points à son prestigieux aîné, qui l'avait un jour entraîné. "Carlsen est une combinaison de (l'ex-champion du monde russe Anatoli) Karpov et de (Bobby) Fischer (premier Occidental des temps modernes sacré champion du monde, ndlr). Il se ménage des positions et après, comme un bouledogue, il ne lâche plus prise", estimait M. Kasparov. Une stratégie dont son adversaire, Viswanathan Anand, a fait les frais. "Carlsen ne faisait aucune erreur. Il ne me restait plus qu'une chose à faire : prendre des risques", a expliqué M. Anand, qui a jugé que cette prise de risque lui avait été fatale. "Dans l'ensemble, au cours de tout le match, Carlsen a joué mieux que moi", a-t-il admis. Sotchi, la ville hôte de la compétition, avait sorti le grand jeu pour accueillir la plus grande compétition mondiale d'échecs, et le président russe Vladimir Poutine s'est félicité du fait que cet événement se déroule à nouveau en Russie dans un communiqué lu par l'un de ses conseillers au cours de la cérémonie d'ouverture du championnat début novembre. "La Russie mérite l'honneur d'organiser cet événement important et prestigieux. Notre pays est célèbre à juste titre pour son école des échecs et a une grande expérience dans l'organisation d'événements de ce niveau", avait-il déclaré.

