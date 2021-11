Villeneuve-d'Ascq (AFP). Coupe Davis: Benneteau-Gasquet contre Federer-Wawrinka

Julien Benneteau sera finalement aligné aux côtés de Richard Gasquet face aux Suisses Roger Federer et Stan Wawrinka pour le double de la finale de la Coupe Davis, samedi (15h30) à Villeneuve d'Ascq. Benneteau et Gasquet n'ont jamais joué ensemble en Coupe Davis. Mais ils ont régulièrement évolué ensemble sur le circuit ATP, et ont gagné côte à côte la médaille de bronze aux JO-2012 à Londres. Leur dernier double remonte à mars 2013 à Indian Wells. Arnaud Clément, le capitaine français, a créé la surprise en retenant Benneteau, demi-finaliste du Masters la semaine passée avec Edouard Roger-Vasselin, plutôt que Jo-Wilfried Tsonga. Le tandem Tsonga-Gasquet avait été son option N.1 cette saison en Coupe Davis. Il avait associé avec succès les deux joueurs lors du premier tour face à l'Australie et en demi-finale contre la République Tchèque, double tenante du titre. Mais la défaite de Tsonga vendredi face à Wawrinka en quatre sets (6-1, 3-6, 6-3, 6-2) a dû faire pencher la balance en faveur de Benneteau. Roger Federer, qui s'est incliné en trois sets (6-1, 6-4, 6-3) contre Gaël Monfils vendredi pour son retour après une blessure au dos, sera donc associé à Wawrinka, avec lequel il était devenu champion olympique en 2008. Mais les deux Suisses restent sur quatre défaites ensemble en Coupe Davis, la dernière en quarts de finale cette année face au Kazakhstan.

