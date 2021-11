Paris (AFP). Kader Arif, fidèle de Hollande, rattrapé par les affaires

Personnalité joviale et chaleureuse, Kader Arif, rattrapé par des affaires impliquant certains de ses proches qui l'ont contraint à la démission vendredi, est un fidèle de François Hollande qu'il a accompagné tout au long de sa conquête du pouvoir. Cet homme petit et râblé, souriant et accessible, est souvent présenté comme un travailleur opiniâtre ayant surmonté les obstacles placés sur la route d'un enfant de milieu modeste, mais il refuse d'être vu comme l'"Arabe de service". Né le 3 juillet 1959 à Alger, ce fils de harki est arrivé tout petit dans la région toulousaine, avec ses parents restés fidèles à la France au moment de l'indépendance algérienne. Taille moyenne, la mâchoire carrée, son physique évoque encore le talonneur qu'il fut au Castres Olympique au début des années 80. Le crâne est maintenant dégarni, mais le souvenir reste présent de ce rugby qui fut un des outils d'intégration du jeune Kader. Entré au Parti socialiste en 1983, il en a grimpé tous les échelons à Toulouse pour devenir un poids lourd politique de la région en dirigeant la fédération socialiste de la Haute-Garonne, une des plus grosses de France, de 1999 à fin 2008. "Je ne suis pas le représentant d'une communauté: c'est d'abord l'appartenance à une classe sociale qui compte, le fait d'être immigré ajoute à la difficulté", a-t-il souvent déclaré. Sa détermination, ce fils d'ouvriers illettrés l'explique en ajoutant: "J'avais la rage au ventre, une envie de donner toute mon énergie, un besoin d'appartenance à la République et de reconnaissance citoyenne". L'homme se présente comme un "citoyen européen, et un Français républicain". "Mais je reste surtout, de manière viscérale, un enfant du Sud-Ouest, avec une forte identité toulousaine et tarnaise". Décrit par un proche comme "un homme brillant qui a su monter tous les échelons grâce au travail, un bosseur capable de s'adapter à toutes les situations", Kader Arif, diplômé en communication, a collaboré avec Lionel Jospin dès 1987, et est toujours resté fidèle à l'ancien Premier ministre. Député européen du grand Sud-Ouest depuis 2004, M. Arif a fait partie des rares socialistes à plaider à l'été 2006 pour une candidature Jospin à la présidentielle de 2007. Dans les instances dirigeantes du PS dont il fait partie depuis 2000, il a toujours été proche également d'un autre disciple de Lionel Jospin, François Hollande, premier secrétaire de 1997 à 2008. Il l'a accompagné tout au long de sa conquête du pouvoir, de son départ de la tête du PS en 2008 jusqu'à l'Elysée en 2012. "Hollande incarne le rêve français, qui consiste à dire à chacun, quelle que soit son origine, qu'il appartient à une nation commune", estime celui qui dénonce régulièrement "la remise en cause de l'esprit de tolérance". En septembre, lorsqu'ont éclaté les affaires impliquant ses proches qui le contraignent aujourd'hui à la démission, Kader Arif s'est vigoureusement défendu: "je n'ai rien à voir avec ça", "ce sont des affaires qui ne me concernent absolument pas", a-t-il répété. La justice enquête depuis mercredi sur des passations de marché entre la région Midi-Pyrénées et des sociétés spécialisées dans l'événementiel appartenant à des proches parents de M. Arif. Une perquisition a également été menée début novembre dans un service du ministère de la Défense, auquel est rattaché le secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants.

