Lille (AFP). Rupture de caténaire: nuit dans le train pour 1.300 passagers d'Eurostar

Une rupture de caténaire d'une exceptionnelle gravité, a bloqué dans la nuit 1.300 passagers de deux Eurostars et en a retardé six autres, et le trafic ferroviaire entre Lille et la côte du Nord de la France est fortement perturbé vendredi, a-t-on appris auprès d'Eurostar et de la SNCF. "Il y a eu deux ruptures de caténaire, ce qui est extrêmement rare", à deux endroits distants de quelques kilomètres, a déclaré à l'AFP un porte-parole d'Eurostar joint par téléphone. Selon des agents SNCF à la gare de Lille-Flandres, la caténaire qui amène l'électricité aux trains a été arrachée successivement à hauteur de Lambersart, dans la banlieue nord de Lille, par deux trains --un Eurostar, puis un TER GV-- et les équipes de réparation étaient au travail depuis des heures. Cela a provoqué l'immobilisation sur la voie d'un Eurostar avec 696 passagers à bord, reliant Londres à Paris où il aurait dû arriver jeudi à 21H17, et d'un Eurostar reliant Londres à Bruxelles, avec 600 passagers, où son arrivée était prévue jeudi à 21H05. Ils ont tous les deux dû être tractés par une locomotive diesel jusqu'à la gare de Lille-Europe où les voyageurs sont ensuite montés dans des rames de remplacement, selon Eurostar. Les passagers en provenance de Londres sont arrivés à la Gare du Nord à Paris à 03H30 et ceux à destination de Bruxelles sont arrivés peu avant 06H00 dans la capitale belge, selon Eurostar. La circulation des trains sur la ligne a été perturbée durant toute la nuit, entraînant des retards parfois supérieurs à deux heures pour six autres trains, selon Eurostar. Les passagers bloqués dans le train à destination de Bruxelles, qui est resté le plus longtemps immobilisé sur la voie, ont reçu des boissons chaudes de la protection civile, a précisé Eurostar. L'incident n'entraînait que de légers retards de 10 à 15 minutes maximum, sur le trafic Eurostar, vendredi matin, mais trois trains, dont un Paris-Londres, ont été annulés, selon le site internet de la compagnie. Les passagers du Londres-Bruxelles seront remboursés à hauteur de deux fois le prix de l'aller-retour et recevront un aller-retour gratuit pour un voyage ultérieur et ceux du Londres-Paris verront leur billet remboursé et recevront un aller gratuit pour un voyage ultérieur, a précisé Eurostar. Par ailleurs, à cause de l'accident, le trafic au départ de Lille, sur la ligne concernée, qui dessert Dunkerque et Calais via Armentières, devait être perturbé toute la journée. Le personnel chargé de l'information aux voyageurs à la gare de Lille-Flandres, pressé de questions par des passagers des nombreux TER retardés ou supprimés, a confirmé que la réparation des caténaires rompues sur une grande longueur allait prendre la journée. La SNCF a pris diverses mesures --mise en place d'un service d'autocars pour les trains annulés, contournement du secteur affecté, pour les autres trains qui sont retardés, généralement de 10 minutes à une heure.

