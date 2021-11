L'accident s'est produit à hauteur de la sortie 41 - Caumont-l'Eventé.

Une voie est neutralisée. µIntervention prévue jusqu'à 19h15.

"Je suis la victime de cet accident et je veux remercier le pompier qui par chance était là au même moment, qui m'a sortie de la voiture et qui s'est occupé de moi en attendant les secours. Je suis une miraculée et le traumatisme est diminué par des gens comme vous. Merci à tous ceux qui se sont arrêtés, qui ont prévenu les secours et qui m'ont entourée" La victime