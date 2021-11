Lille (AFP). Coupe Davis: Tsonga-Wawrinka puis Federer-Monfils vendredi

Roger Federer devrait jouer vendredi lors des premiers simples de la finale de la Coupe Davis entre la France et la Suisse, contre Gaël Monfils, après le duel Tsonga-Wawrinka en ouverture, selon le tirage au sort effectué jeudi à Villeneuve-d'Ascq. Ce tirage au sort ne garantit cependant pas sa présence sur la terre battue nordiste: le N.2 mondial est incertain en raison d'une blessure au dos survenue samedi lors du Masters à Londres et son équipe peut encore décider de le remplacer au plus tard une heure avant le début du match, après constat de la blessure par un médecin assermenté. Comme attendu, Monfils (N.19) a été préféré à Richard Gasquet (N.26) pour ce premier simple. Tsonga (N.12), qui ouvrira face à Wawrinka (N.4), était lui assuré de jouer dès vendredi. Gasquet devrait faire équipe avec Julien Benneteau (N.25) pour le double de samedi, face à Marco Chiudinelli et Michael Lammer. Mais les deux capitaines ont là aussi jusqu'à une heure avant le début du match pour changer leur composition d'équipe. Et il est probable que Gasquet soit associé à Tsonga du côté français, et que Federer et Wawrinka soient alignés côté suisse, si leur condition physique le permet. Sans surprise, Gilles Simon (N.21) est remplaçant côté français. La Suisse elle n'a pas de remplaçant, ayant choisi de se déplacer à quatre joueurs seulement. La France essaiera de décrocher la dixième Coupe Davis de son histoire, son dernier sacre remontant à 2001. La Suisse n'a encore jamais remporté le Saladier d'argent, et a disputé une seule autre finale, en 1992. Programme de la finale de la Coupe Davis opposant la France à la Suisse, de vendredi à dimanche à Villeneuve d'Ascq : Vendredi : A partir de 14h00 française : Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - Stan Wawrinka (SUI) Gaël Monfils (FRA) - Roger Federer (SUI) Samedi : A partir de 15h00 : Richard Gasquet/Julien Benneteau (FRA) - Marco Chiudinelli/Michael Lammer (SUI) Dimanche : A partir de 13h00 : Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - Roger Federer (SUI)

