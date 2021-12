Restos du Coeur : c'est parti pour la campagne d'hiver à Cherbourg

Les inscriptions ont démarré aux Restos du Coeur de Cherbourg. Le compte à rebours est lancé puisque, dans deux semaines, les 43 bénévoles repartiront dans une nouvelle campagne d'hiver (30 novembre). La 26e depuis l'appel de Coluche.

Et comme chaque année, on s'attend à un afflux important de bénéficiaires. En 2009 déjà, l'antenne cherbourgeoise distribuait entre 1800 et 2000 repas à 280 familles chaque semaine. Et malheureusement, ça ne s'arrange pas avec notamment l'arrivée de plus en plus de jeunes.

Bonus AUDIO 1 / Une situation un peu frustrante pour Dominique Bertin, co-responsable des Restos à Cherbourg.

Bonus AUDIO 2 / L'arrivée de plus en plus jeunes aux Restos préocupe aussi Dominique Bertin, co-responsable des Restos à Cherbourg.