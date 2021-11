Paris (AFP). Dans une vidéo, trois jeunes jihadistes appellent les musulmans de France à rejoindre la Syrie

Trois jeunes combattants du groupe Etat islamique appellent en français les musulmans de France à rejoindre les rangs des jihadistes en Syrie ou à défaut à commettre des attaques en France, dans une vidéo diffusée mercredi. Cette vidéo de sept minutes a été diffusée sur des forums internet jihadistes, a rapporté le centre de surveillance des sites jihadistes SITE. Elle apparaît trois jours après la diffusion d'une vidéo mettant en scène la mise à mort par décapitation de 18 prisonniers syriens et de l'otage américain Peter Kassig, dans laquelle apparaissent deux Français, identifiés par les autorités comme étant deux jeunes convertis, Maxime Hauchard et Mickaël Dos Santos. Dans la vidéo de mercredi, trois jeunes gens armés s'expriment tour à tour en français et appellent les musulmans à quitter la France et à rejoindre les rangs du groupe Etat islamique. L'un d'eux suggère qu'à défaut ils conduisent des attaques sur le territoire français. Ces trois hommes, qui se font appeler appeler Abu Osama al-Faranci, Abu Maryam al-Faranci, et Abu Salman al-Faranci, brûlent leur passeport devant la caméra. Plus de 1.100 Français sont impliqués dans les filières jihadistes, dont près de 380 sont actuellement en Syrie ou en Irak, selon les autorités. Une cinquantaine y ont déjà trouvé la mort. Dans la soirée mercredi, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a une nouvelle fois mis les jeunes en garde contre "la propagande abjecte qu'ils peuvent subir". Il leur demande de "regarder en face les monstruosités et la barbarie de ces groupes terroristes".

