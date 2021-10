Londres (AFP). Masters: la finale de rêve entre Djokovic et Federer

La finale tant attendue au Masters entre le N.1 mondial Novak Djokovic et le N.2 Roger Federer aura bien lieu dimanche à Londres (19h), même si ce dernier a bien failli en être privé par Stan Wawrinka (N.4) contre lequel il a dû sauver quatre balles de match. Le Suisse, sextuple vainqueur du tournoi (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011) s'est imposé miraculeusement contre son compatriote en trois sets 4-6, 7-5, 7-6 (8/6), au bout d'un match acharné, qui aura duré 2h48. Federer disputera dimanche (19h00) la neuvième finale de sa carrière au Masters. Ce sera la revanche de la finale de l'édition 2012, remportée par Djokovic. Le Serbe, triple vainqueur du tournoi (2008, 2012, 2013), avait un peu plus tôt pris le meilleur sur le Japonais Kei Nishikori (N.5) en trois sets 6-1, 3-6, 6-0. Il essaiera de devenir le troisième joueur à remporter trois fois consécutivement le Masters, après le Roumain Ilie Nastase (1971-1973) et l'Américain Ivan Lendl (1985-1987). Federer mène 19-17 dans ses face-à-face avec Djokovic, qu'il a battu pour la dernière fois il y a un mois en demi-finale à Shanghai, avant d'y décrocher le 23e titre de sa carrière en Masters 1000. Le Suisse a gagné trois de leurs cinq rencontres en 2014, mais le Serbe a remporté les deux finales qu'ils ont disputées, à Indian Wells et Wimbledon. Wawrinka, qui n'avait gagné qu'un match en quatre tournois avant d'arriver à Londres, a lui manqué l'opportunité de prendre encore plus confiance avant la finale de la Coupe Davis en France (21-23 novembre). Le succès tendait en effet les bras au vainqueur de l'Open d'Australie 2014. Cela aurait le troisième de sa carrière sur Federer (en 17 matches). Pendant presque deux sets, il a dominé Federer, qui avait gagné ses trois premiers matches sans concéder une fois son service et en ne lâchant que 13 jeux. - Quelques soucis pour Djokovic - Mais après avoir commencé à baisser de pied en fin de deuxième set et avoir été relancé par une mauvaise décision de l'arbitre au début du troisième, il a mal géré les trois balles de match qu'il s'est procurées sur son service à 5-4. Il s'est essayé par trois fois à des services-volées, sans succès. Federer en a profité pour débreaker. Puis après avoir à nouveau dû sauver une balle de match dans le tie-break, il a gardé le contrôle de ses nerfs pour s'imposer à la première occasion. Comme Federer, Djokovic avait été resplendissant en phase de poules. Il avait remporté ses trois matches en 63 minutes en moyenne, concédant seulement 9 jeux, un nouveau record pour le Masters. Assuré depuis sa victoire sur le Tchèque Tomas Berdych (N.7) vendredi de finir l'année à la place de N.1 mondial, pour la troisième fois de sa carrière après 2011 et 2012, il a toutefois connu quelques soucis samedi. Nishikori, premier joueur asiatique à disputer le Masters, s'est montré hors sujet dans le premier set. Mais il a réussi à débreaker en début de deuxième set, grâce à une double faute de Djokovic, applaudie par le public londonien. Agacé par la réaction des spectateurs, Djokovic a commencé à montrer quelques petits signes d'énervement, et son service s'est détraqué (45% de premières balles dans ce set). "Je me suis déconcentré", a reconnu le Serbe, qui a avoué être un peu usé mentalement par une longue saison. Nishikori, soudainement régénéré, malgré une gêne au poignet droit, bandé, a alors nettement haussé son niveau de jeu, tant au service qu'en retour.

