Paris (AFP). Le robot Philae est toujours vivant et envoie des données

Le robot Philae est "toujours vivant" et envoie un flux de données scientifiques, a annoncé vendredi l'Agence spatiale européenne (ESA). Il a envoyé un signal "montrant qu'il est toujours vivant", a annoncé à l'AFP le CNES, l'agence spatiale française. "Le signal a été rétabli et les données scientifiques affluent de la comète" Tchouri, selon un tweet de l'Agence spatiale européenne (ESA) qui s'attendait à ce que le robot s'éteigne faute d'énergie. "La liaison est arrivée plus tard que prévu. Peut-être que j'ai bougé un peu?", se demande Philae sur son compte Twitter. Les scientifiques vont ordonner à Philae d'effectuer une rotation dans l'espoir que cela permette à un de ses plus grands panneaux solaires de recevoir davantage de lumière. Cela donnerait de l'énergie aux batteries rechargeables et donc un petit sursis. "Il est prévu que la mission planifiée de Philae se termine lorsque les batteries seront épuisées, ce qui se produira samedi", a indiqué l'ESA sur son blog.

