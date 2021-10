Critiques sur le Panorama : "une accroche visuelle" pour Frédéric Sanchez

"Le compte à rebours a commencé." Le président de la Métropole Frédéric Sanchez résume à sa manière le temps qui nous sépare de l'ouverture du Panorama de l'artiste d'origine autrichienne et vivant en Allemagne Yadegar Asisi. Le 20 décembre prochain, le Panorama ouvrira ses portes près du patio H20 sur les quais rive droite.

Mais si le président de Région Nicolas Mayer-Rossignol, partenaire avec la Matmut d'un projet porté par la Métropole et qui coûte 3,5 millions d'euros, salue un "projet unique qui fera rayonner toute la région Normande en France", il n'en demeure pas moins que le vent des critiques ne retombe pas sur le Panorama.

Réponses aux critiques

La première concerne la structure métallique qui devrait se déplacer dans quelques années sur la rive gauche. Sauf que les plateformes d'observation - respectivement à 9, 12 et 15 mètres de hauteur -sur lesquelles montent les visiteurs pour admirer le panorama sont en béton et ne sont pas démontables si facilement. Frédéric Sanchez explique "que pour des raisons de sécurité incendie" et des contraintes de construction, il a fallu utiliser du béton.

Sur la localisation du Panorama, qui cache la vue de la Seine à certains habitants, Frédéric Sanchez justifie ce choix par "une facilité d'accès et de stationnement ainsi que la présence du patio H20".

Dernière mise au point, sur le choix de la couleur bleue qui rend le Panorama très voyant dans le décor rouennais, le président de la Métropole s'explique : "Le Panorama est monumental, on le verra de toutes façons donc autant que ce soit un signal, un repère, une accroche visuelle. Il faut le montrer de la façon la plus élégante possible."

Enfin, Frédéric Sanchez élargit la perspective. Le Panorama, en plus d'être une oeuvre culturelle, sera un atout économique : "Ce sera un vecteur important de création d'emplois".

Repères pratiques :

Portes ouvertes gratuites le samedi 20 et dimanche 21 décembre.

Tarifs : 9,50 €, 6,50 € tarif réduit. 26 € pour 4 personnes (deux adultes, deux enfants).

Des ateliers scientifiques et pédagogiques en lien avec le Panorama seront également organisés dans une salle de médiation.

Du 20 décembre 2014 à l'été 2015, place au Panorama sur la Rome Antique (en 312, époque de l'empereur Constantin).

De septembre 2015 à début 2016, Panorama sur l'Amazonie.

A partir du printemps 2016, Panorama sur Rouen Gothique à l'époque de Jeanne d'Arc. Exclusivité mondiale pendant deux ans.