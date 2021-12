Le plein d'histoires au festival "Têtes en l'air" du théâtre Foz

Evénement familial et grand public, le festival Têtes en l'air rassemble dès ce soir le milieu artistique autour du théâtre Foz. Plusieurs compagnies se partagent la programmation, voguant tantôt du côté du conte et des lectures, avant de partir à la découverte de l'univers des clowns pour ensuite explorer la danse et les acrobaties. Un seul thème rejoint toutes ces frasques artistiques : “venir jusqu'au public à travers la porte de l'imaginaire.”