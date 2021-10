Darmstadt (Allemagne) (AFP). Le robot européen Philae a atterri sur une comète, une 1ère dans l'histoire spatiale

Le robot européen Philae a atterri mercredi sur le noyau d'une comète, une première dans l'histoire spatiale, a annoncé l'Agence spatiale européenne (ESA). "Nous sommes sur la comète", "nous sommes très heureux", a déclaré peu après 16H00 GMT (17H00 heure locale) Andrea Accomazzo, directeur de vol de la mission Rosetta au Centre européen d'opérations spatiales (ESOC) à Darmstadt (Allemagne), sous des applaudissements nourris. "C'est un grand pas pour la civilisation humaine", a commenté Jean-Jacques Dordain, directeur général de l'ESA. "Nous sommes les premiers à l'avoir fait et c'est cela qui restera pour toujours", a-t-il ajouté. La mission du robot laboratoire est de faire des prélèvements, qui donneront des informations sur les origines du système solaire, voire sur l'apparition de l'eau et de la vie sur Terre. Philae avait été largué par la sonde européenne Rosetta sept heures plus tôt, à plus de 510 km de la Terre. Cet atterrissage couronne une mission spatiale lancée il y a plus de vingt ans et un voyage interplanétaire de plus de dix ans du robot en compagnie de Rosetta.

