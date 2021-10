Naypyidaw (Birmanie) (AFP). Climat: l'accord entre la Chine et les Etats-Unis important face au réchauffement

Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a qualifié mercredi l'accord entre la Chine et les Etats-Unis, plus gros pollueurs de la planète, d'"importante contribution" à la lutte globale contre le réchauffement climatique. C'est une "importante contribution au nouvel accord sur le climat qui doit être signé l'an prochain à Paris", a-t-il déclaré lors d'un sommet régional des pays de l'Asie du sud-est à Naypyidaw, capitale de la Birmanie. Un accord mondial doit être trouvé à la conférence sur le climat fin 2015 à Paris. Il a évoqué le "leadership" dans la lutte contre le réchauffement assumé par les présidents chinois et américain, Xi Jinping et Barack Obama, avec cette annonce inédite. "J'appelle tous les pays, notamment toutes les grandes économies, à suivre la voie de la Chine et des Etats-Unis", a-t-il ajouté. Premier émetteur mondial, la Chine s'est fixé l'objectif d'un pic de ses émissions de gaz à effet de serre, responsables de la hausse des températures, "autour de 2030", avec l'intention "d'essayer d'y arriver plus tôt" selon la Maison Blanche. De leur côté, les Etats-Unis se sont engagés à réduire de 26%-28% leurs émissions d'ici à 2025 par rapport à 2005.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire