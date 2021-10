Arturo Brachetti et ses amis font leur Comedy Majik Cho au Zénith de Rouen

Arturo Brachetti a fait le tour de la planète. Le plus célèbre transformiste du monde a dans ses bagages de magicien un appareil photo qui ne le quitte pas et avec lequel il mitraille toutes les villes où il passe. “De temps en temps, je ressors mes photos et je me rappelle de ces villes. J’ai une géographie du monde entier dans ma tête”, sourit le magicien. Et dans cette mappe-monde de l’esprit, Rouen occupe une petite place. Alors que l’Italien qui change de déguisement en moins de temps qu’il ne faut pour le dire revient dans une semaine au Zénith, il se rappelle: “La cathédrale m’avait frappé !”



Une cathédrale qu’il pourra faire découvrir samedi 15 novembre à ses sept collègues magiciens avec qui il partage la scène : “Je joue le maître de cérémonie et je continue de me transformer. Mais à côté, il y a un manipulateur de lasers, un illusionniste, un comique magicien et surtout Vincent C, un Quebecquois drôle et loufoque. Ce que je veux faire comprendre, c’est que l’on ne va pas voir que Brachetti, mais aussi les autres.”



35 numéros, une histoire

Ce Comedy Majik Cho aux accents nouveaux pour le grand transformiste raconte une véritable histoire : “Un groupe de magiciens dont je suis le chef doit autoriser Lucas à rentrer dans nos rangs. Mais Vincent C veut le porter vers la magie la plus violente. Le spectacle plaît aux jeunes adolescents qui se retrouvent dans le langage de Vincent C mais aussi aux femmes qui aiment la tendresse de Lucas. C’est une vraie histoire en 35 numéros !”

Ce spectacle collectif signifie-t-il qu’Arturo Brachetti a abandonné toute ambition one man showesque ? “Non, on ne peut pas faire un spectacle merveilleux tous les ans. Mais je reviendrai en 2016 !”



Pratique : Samedi 15 novembre à 20 h 30 au Zénith de Rouen. Entre 24 et 65 €.