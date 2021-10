Chilpancingo (Mexique) (AFP). Mexique: des manifestants incendient le siège régional du parti au pouvoir

Des manifestants ont incendié mardi le siège du parti gouvernemental dans l'Etat de Guerrero (sud du Mexique), lors d'une nouvelle manifestation après l'annonce d'un possible massacre de 43 étudiants, a constaté un journaliste de l'AFP sur place. Au moins trois personnes ont été blessées, dont deux journalistes, parmi lesquels un collaborateur de l'AFP, selon la protection civile. Cet incendie du siège du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) est intervenu durant une manifestation à Chilpancingo, capitale de l'Etat du Guerrero (sud), d'un millier d'enseignants appartenant à l'aile radicale de leur syndicat, armés de pierres, de bâtons et de cocktails molotov. Les policiers repoussaient les manifestants tandis qu'une fumée noire s'échappait du bâtiment blanc de deux étages. Les manifestations de colère se succèdent dans le pays, depuis l'annonce vendredi par le ministre de la Justice que les 43 étudiants, portés disparus depuis le 26 septembre, ont probablement été massacrés par des membres du crime organisé, dont certains sont passés aux aveux. Lundi, une protestation avait bloqué pendant trois heures l'aéroport international de la ville touristique d'Acapulco, dans le sud du pays. Les 43 étudiants, des élèves-enseignants de l'école normale d'Ayotzinapa, ont disparu après une attaque conjointe de policiers et de membres du crime organisé à Iguala (Etat du Guerrero) contre le bus qui les transportait. Cette attaque a fait six morts, dont trois étudiants. Plusieurs membres du gang Guerreros Unidos, arrêtés après les faits, ont avoué avoir fait brûler les corps sur un gigantesque bûcher pendant 14 heures avant de disperser les restes dans une rivière avoisinante.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire