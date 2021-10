Bordeaux (AFP). Coupe Davis: la France avec Tsonga, Monfils, Gasquet, Benneteau et Simon

L'équipe de France de Coupe Davis sera composée de Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Julien Benneteau et Gilles Simon pour affronter la Suisse en finale du 21 au 23 novembre, a annoncé le capitaine Arnaud Clément mardi à Bordeaux. C'est une sélection sans surprise dans la mesure où les cinq joueurs avaient été sélectionnés pour la demi-finale remportée contre la République tchèque en septembre avec Simon en tant que remplaçant. Bien avant cette annonce, les choses paraissaient claires dans l'esprit de Clément qui a convié lundi au stage à Bordeaux Tsonga, Monfils, Gasquet et Simon. Il avait indiqué que Benneteau serait susceptible de rejoindre ses camarades dès cette semaine en cas d'élimination précoce lors du Masters à Londres où il est lice en double aux côtés d'Edouard Roger-Vasselin. S'il va loin dans la compétition, le Bressan rejoindra lundi les Bleus à Villeneuve-d'Ascq, où sera disputée la finale. Cette sélection n'est cependant pas encore définitive puisque Clément doit encore retrancher un nom de cette liste de cinq joueurs - quatre titulaires et un remplaçant - le jour du tirage au sort prévu à la veille de la finale, le jeudi 20 novembre dans le Nord de la France. D'ici là, le capitaine français a, comme son homologue suisse, également l'occasion de changer deux des cinq joueurs appelés, en cas notamment de blessure ou de grosse méforme. Le capitaine de l'équipe suisse Severin Lüthi avait anticipé le calendrier en annonçant le 4 novembre une short-list pour ce duel entre voisins qui sera disputé dans le Stade Pierre-Mauroy, devant quelque 27.000 personnes. Federer et Wawrinka, qui participent aussi au Masters, seront accompagnés dans le Nord par Marco Chiudinelli et Michael Lammer respectivement 198e et 513e mondiaux.

