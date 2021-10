Pékin (AFP). High Tech: entente Chine-USA sur des exemptions douanières

La Chine et les Etats-Unis "se sont entendus" pour une levée des droits de douane sur une vaste gamme de produits dans les technologies de l'information, des consoles de jeux vidéo aux systèmes GPS, dans le cadre d'un accord de l'OMC. Cette entente sino-américaine pourrait "contribuer à conclure rapidement" des négociations destinées à étendre un accord conclu il y a 17 ans par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), a indiqué le président Barack Obama en visite à Pékin pour le sommet de l'Asie-Pacifique. L'Accord de Genève sur les Technologies de l'information (ATI) --premier grand accord multilatéral adopté sous l'égide de l'OMC pour des levées de barrières douanières-- était entré en vigueur en 1997. Des négociations pour l'étendre à de nouvelles gammes de produits et de technologie avaient été entamées en 2012, mais sont suspendues depuis novembre 2013 en raison de différends entre Pékin et Washington. La Chine, notamment, se montrait désireuse de protéger son industrie de production de semi-conducteurs, selon plusieurs médias financiers. L'"entente sur un accord bilatéral" entre les deux premières économies mondiales, entérinée lundi soir en marge du sommet de l'Asie-Pacifique, devrait "ouvrir la voie à une reprise et conclusion rapide" des discussions sur l'ATI, a assuré la présidence américaine dans un communiqué. Une extension de l'ATI conduirait "à réduire à zéro plus de 200 tarifs douaniers" et pourrait gonfler le Produit intérieur brut (PIB) mondial de 190 milliards de dollars par an, a précisé la Maison Blanche. Pour Michael Froman, haut représentant américain au Commerce, il s'agit d'"une percée" qui entraînera des levées de droits de douanes dans les échanges de biens de haute technologie entre 54 économies. "La dernière fois que l'OMC s'est mise d'accord pour supprimer des barrières douanières dans les technologies de l'information, c'était en 1996 quand une bonne partie de la technologie GPS et des gadgets high-tech dont dépendent aujourd'hui nos vies quotidiennes n'existaient pas encore", a relevé M. Froman devant des journalistes à Pékin. Or, "depuis cette année-là, les échanges commerciaux mondiaux dans les produits de haute technologie ont explosé, mais en dépit de ce boom" et des avancées du secteur, "on n'a jamais révisé et étendu (la gamme des produits couverte par) l'ATI", a déploré le responsable américain. Selon les termes approuvés lundi par Pékin et Washington, les équipements médicaux, appareils GPS, consoles de jeux vidéo, logiciels pour ordinateurs ou encore "semi-conducteurs de la prochaine génération" font partie des produits pour lesquels les droits de douane seraient supprimés, a indiqué la Maison Blanche. Les transactions des biens concernés par ces nouvelles exemptions douanières représentent un montant annuel d'environ 1.000 milliards de dollars, selon les autorités américaines. Pour comparaison, depuis l'entrée en vigueur de l'ATI, les échanges commerciaux qu'il couvre ont plus que triplé, et sont désormais évalués à plus de 4.000 milliards de dollars par an. "C'étaient les travaux de l'Apec (Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique) qui avaient conduit à l'adoption de l'ATI", a rappelé Barack Obama, cité par le communiqué. "C'est donc particulièrement opportun de partager (cette semaine à Pékin) avec nos partenaires de l'Apec la nouvelle que Chine et Etats-Unis sont arrivés à s'entendre" sur l'extension de l'ATI, a-t-il poursuivi. Cette annonce intervient alors que l'OMC traverse une grave crise, après la décision de l'Inde de bloquer la ratification d'un accord conclu en décembre dernier en Indonésie par les 160 membres de l'organisation. Ce texte, négocié pendant presque dix ans, prévoit des améliorations des règles du commerce international, notamment les procédures douanières, mais l'Inde redoute de voir remises en cause ses subventions agricoles.

