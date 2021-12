Une entreprise bas-normande habille la bourse de Paris

L'entreprise familiale saint-loise "Enseignes François" a été choisie par Finansol, l'agence Années Lumière et l'agence Weistan du photographe Reza pour confectionner et poser plus de 360 m2 de bâches imprimées.

Dans le cadre de la semaine de la finance solidaire, le photographe Reza veut frapper l'esprit des parisiens. Il a recouvert les colonnes et les grilles du palais Brogniart avec d'immense bâches.

Né il y a 50 ans en Iran, Reza découvre très vite une arme formidable pour défendre la liberté : le journalisme. A l’ère des dictatures – celle du Shah d’abord, du régime islamiste ensuite – il ne fait pas bon être rebelle. Reza connaît la prison, la torture et l’exil.

Depuis 1981, date de son départ du pays natal, il habite de ce côté-ci du monde, celui de l’Occident. Mais régulièrement, il refait sa valise, visse son objectif et repart de l’autre côté, vers ceux qui vivent la lutte et la douleur.

Du Maghreb à l’Asie, de l’Afrique aux Balkans, Reza arpente le monde, ou plutôt son monde.

Reza aime les rencontres, du 3 juillet au 16 août 2009, il avait exposé 44 clichés en formats géants sur les remparts de la ville de Saint-Lô dans la Manche et dans la cour du Conseil Général de la Manche.

A cette occasion, il rencontre la famille François qui (déjà!) imprime ses photos sur des bâches pour ce projet inédit.

Fidèle et -a priori- satisfait, Reza choisi l'entreprise normande pour "mettre en bâches" son expo-évènement à Paris.