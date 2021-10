Six cambriolages été commis cette nuit seulement dans des résidences principales des communes de Rots, Bénouville, Biéville-Beuville et Saint-Manvieu-Norrey. Dans certains cas, les habitants étaient même présents et dormaient. Autant d'enquêtes ont donc été ouvertes. Des dispositifs plus importants de forces de l'ordre vont être déployés sur place.